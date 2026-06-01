L'Équipe назвал игроков «ПСЖ», которые могут покинуть клуб этим летом

Французский «ПСЖ» выделил несколько игроков красно-синих, которые намереваются покинуть клуб в это трансферное окно. Об этом сообщает издание L'Équipe.

По информации источника, среди имён называется капитан команды Маркиньос, который находится в подвешенном состоянии. Также изданием выделяется французский вингер Брэдли Баркола, которым интересуются клубы английской Премьер-лиги во главе с «Ливерпулем». Отмечается, что французский вратарь столичной команды Люка Шевалье также намерен уйти и обсудит будущее с руководством в ближайшее время. Также подчёркивается, что по причине недостаточного игрового времени клуб хотят покинуть корейский атакующий полузащитник Ли Кан Ин и португальский форвард Гонсалу Рамуш.

Ранее утверждалось, что «ПСЖ» ведёт переговоры по трансферам нападающего «Борнмута» Эли Крупи, вингеров Яна Диоманда из «РБ Лейпциг» и Магнеса Аклиуша («Монако»). Также парижане проявляют интерес к вратарю «Порту» Диогу Коште и нападающему «Атлетико» Хулиану Альваресу.