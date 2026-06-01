Президент «Реала» обвинил КЧМ в неудачном для клуба сезоне

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес высказался о клубном чемпионате мира 2025 года в контексте неудачного сезона испанского гранда, который по его итогам остался без трофеев.

«Клубный чемпионат мира нас подвёл в этом сезоне. У нас не было предсезонной подготовки, и через три месяца у нас было 28 травм. Это ценный опыт. Я хочу, чтобы команда играла на клубном чемпионате мира, но не ценой потери целого сезона», — приводит слова Переса журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

Мадридский «Реал» расположился на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Испании с 86 очками. В Лиге чемпионов команда добралась до 1/4 финала, в Кубке Испании — до 1/8 финала, а в Суперкубке Испании проиграла в финале.

