A Bola опубликовала подробности ситуации с возможным переходом вратаря «Порту» в «ПСЖ»

Диогу Кошта пока остаётся игроком «Порту» и не ведёт переговоров о переходе в «ПСЖ», сообщает A Bola.

Ранее L’Équipe писал о возможном интересе парижского клуба к голкиперу сборной Португалии, однако, по данным источника, в структуру «Порту» не поступало никаких официальных контактов от французской стороны. Более того, даже на недавней встрече президентов клубов этот вопрос не поднимался.

При этом отмечается, что Диогу Кошта действительно находится в списке потенциальных кандидатов «ПСЖ», особенно на фоне возможных изменений во вратарской линии команды Луиса Энрике. Люка Шевалье хочет получать больше игровой практики, что может повлиять на его будущее.

Сам же 26-летний капитан «Порту» сейчас полностью сосредоточен на подготовке к чемпионату мира и не думает о трансфере. В клубе также не планируют расставаться с основным вратарём, а его клаусула в € 60 млн даёт «Порту» уверенную позицию в переговорах.

Кроме того, Кошта, скорее всего, пропустит начало предсезонной подготовки «Порту» из-за выступления в чемпионате мира за сборную Португалии.

