Анчелотти — журналистам: если тема Неймара закончится, что мы будем обсуждать?

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти с юмором отреагировал на вопрос журналистов о форварде «Сантоса» Неймаре, который попал в состав национальной команды на чемпионат мира 2026 года на фоне травмы.

«Я хочу немного подогреть интерес [к чемпионату мира], потому что, если мы этого не сделаем, нам не о чем будет говорить на пресс-конференциях. Это помогает вам [журналистам], потому что, если тема Неймара закончится, что мы будем обсуждать? Это хорошая тема для разговоров, и она также помогает мне оставаться в тонусе», — приводит слова Анчелотти Globo.

Ранее СМИ сообщали, что Неймар может пропустить грядущий чемпионат мира из-за повреждения. Подчёркивалось: если накануне матча сборной Бразилии в 1-м туре группового этапа с Марокко (14 июня) нападающий будет в форме, то останется в команде. В противном случае возрастает риск исключения 34-летнего форварда из состава национальной команды.