Виктор Осимхен может перейти в «Челси» — Sporx

Нигерийский нападающий «Галатасарая» Виктор Осимхен оказался в центре обсуждений после комментариев главного тренера сборной Нигерии Эрика Шелле.

Ранее специалист объяснил, почему не вызвал игрока в национальную команду на товарищеские игры, заявив, что ситуация с возможной сменой клуба может повлиять на его концентрацию: «Если у Виктора мысли не полностью здесь, я предпочту, чтобы он остался дома, чем выходил на матч».

После этих слов Sporx сообщил об интересе к форварду со стороны «Челси», однако официального предложения в адрес «Галатасарая» пока не поступало. Турецкий клуб, по данным источников, не намерен отпускать игрока дешевле € 150 млн.

Позже сам Осимхен отреагировал на ситуацию, заявив, что его разговор с тренером был неправильно интерпретирован:

«Я поговорил с Эриком Шелле по телефону о его комментариях. К сожалению, его слова были вырваны из контекста и раздута ситуация. Он с большим уважением относится к «Галатасараю», регулярно следит за нашими матчами и не имел намерения создавать какие-либо споры. Прошу всех не придавать значения этим слухам», — отметил форвард в посте в соцсетях.

