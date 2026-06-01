Норвегия — Швеция. Прямая трансляция
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
«Не сходите с ума!» Президент «Реала» Перес — о Лиге чемпионов

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес высказался о критике «сливочных» на фоне результатов команды в Лиге чемпионов. Напомним, «Королевский клуб» является рекордсменом по этому показателю в истории турнира — 15 трофеев.

«Не сходите с ума! Идея о том, что можно выигрывать Лигу чемпионов каждый год, смешна. Выиграть шесть раз за 10 лет — это то, чего никто никогда не делал», — приводит слова Переса журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

Мадридский «Реал» расположился на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Испании с 86 очками. В Лиге чемпионов команда добралась до 1/4 финала, в Кубке Испании — до 1/8 финала, а в Суперкубке Испании проиграла в финале.

