Определились участники и пары стыков за выход в Ла Лигу

Завершился заключительный, 42-й тур испанской Ла Лиги 2 (Сегунды), по итогам которого стали известны все участники и пары стыкового раунда плей-офф. Эти команды разыграют одно оставшееся место в элитном испанском дивизионе.

Так, в плей-офф квалифицировались «Альмерия», «Малага», «Лас-Пальмас» и «Кастельон». Они заняли места с третьего по шестое соответственно. Таким образом, полуфинальные пары выглядят следующим образом:

«Альмерия» — «Кастельон»;

«Малага» — «Лас-Пальмас».

Команды проведут первые матчи 6 и 7 июня, а ответные — 9 и 10 июня. Коллективы, занявшие третью и четвёртую строчки, примут ответные игры на своём поле. В случае ничейного результата по итогам двух встреч и дополнительного времени путёвку в следующий раунд получит команда, которая выше финишировала в турнирной таблице.

Финал между победителями противостояний также пройдёт в двух матчах. 14 июня состоится первая игра, 20 июня — ответная.

Ранее в Ла Лигу напрямую вышли чемпион Ла Лиги 2 «Расинг» из Сантандера и «Депортиво» Ла-Корунья. Высший дивизион по итогам сезона-2025/2026 покинули «Мальорка», «Жирона» и «Овьедо».