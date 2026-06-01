Журналист Конур озвучил варианты продолжения карьеры Левандовского после «Барселоны»

Известный журналист Экрем Конур назвал варианты для продолжения карьеры форварда Роберта Левандовского, покинувшего «Барселону» по окончании сезона.

«Это действительно сложный вопрос, потому что к игроку проявляется невероятный интерес. Его контракт с «Барселоной» истекает. Из-за этого многие европейские клубы сейчас заинтересованы в Левандовском. В частности, «Ювентус» сделал официальное предложение. «Милан» также заинтересован. И это не говоря о командах МЛС. Кроме того, «Манчестер Юнайтед» рассматривает вопрос о том, нужен ли им опытный нападающий, и имя Левандовского упоминается.

Конечно, требования игрока высоки. Он просит годовую зарплату в € 15 млн плюс подписной бонус. У «Фенербахче», безусловно, есть финансовые возможности, чтобы заплатить такую сумму. Но только время покажет, какое решение примет игрок», — сказал Конур в видео на своём YouTube-канале.

Левандовски перешёл в «Барселону» летом 2022 года. В каталонском клубе поляк трижды становился чемпионом Испании, три раза выигрывал Суперкубок страны и один раз Кубок Испании.