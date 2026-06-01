Аршавин поделился мнением относительно вероятного перехода Батракова в «ПСЖ»

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин прокомментировал информацию, что «ПСЖ» заинтересован в полузащитнике «Локомотива» и сборной России Алексее Батракове.

— Появились новости, уже активно их обсуждают, что Батраков может перейти в «ПСЖ», что «ПСЖ» в нём заинтересован. Что вы думаете про этот трансфер?

— Ну, если действительно это так, то ему надо идти и не думать, — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

Батраков — воспитанник системы «Локомотива». В завершившемся сезоне-2025/2026 полузащитник провёл 36 матчей на клубном уровне, забил 17 голов и сделал 12 результативных передач.