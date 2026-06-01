Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Норвегия — Швеция. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аршавин поделился мнением относительно вероятного перехода Батракова в «ПСЖ»

Аршавин поделился мнением относительно вероятного перехода Батракова в «ПСЖ»
Комментарии

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин прокомментировал информацию, что «ПСЖ» заинтересован в полузащитнике «Локомотива» и сборной России Алексее Батракове.

— Появились новости, уже активно их обсуждают, что Батраков может перейти в «ПСЖ», что «ПСЖ» в нём заинтересован. Что вы думаете про этот трансфер?
— Ну, если действительно это так, то ему надо идти и не думать, — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

Батраков — воспитанник системы «Локомотива». В завершившемся сезоне-2025/2026 полузащитник провёл 36 матчей на клубном уровне, забил 17 голов и сделал 12 результативных передач.

Материалы по теме
Аршавин объяснил, что должен сделать Сафонов, чтобы превзойти Акинфеева
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android