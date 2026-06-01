Два клуба из Саудовской Аравии проявляют интерес к Ибраима Конате — Скира

Клубы саудовской Про-Лиги «Аль-Хиляль» и «Аль-Иттихад» проявляют интерес к защитнику Ибраима Конате, о завершении сотрудничества с которым «Ливерпуль» объявил в воскресенье, 31 мая, сообщает журналист Никола Скира на своей странице в социальной сети Х.

Футболист покинет английский клуб в конце июня по завершении срока действующего трудового соглашения. «Аль-Хиляль» и «Аль-Иттихад» заинтересованы в футболисте в качестве свободного агента.

Конате перешёл в «Ливерпуль» из «РБ Лейпциг» летом 2021 года. Футболист провёл за английскую команду в общей сложности 183 матча, забил семь голов и сделал четыре результативные передачи.