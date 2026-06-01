Карседо — о выигранном Кубке России: «Спартак» заслужил эту победу

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо заявил, что считает заслуженной победу в Фонбет Кубке России. В Суперфинале турнира красно-белые обыграли «Краснодар», оказавшись сильнее соперника в серии послематчевых пенальти. Карседо возглавил «Спартак» зимой этого года.

— На пути к Кубку «Спартак» победил всех принципиальных соперников. Согласны, что мы играли лучше в футбол, чем «Зенит», ЦСКА и «Краснодар»?

— Это были разные матчи. Но в целом кубковый путь получился хорошим для нас. Мы преодолели сложные моменты, показывали качественный футбол, где-то перетерпели, а где-то, не буду отрицать, нам улыбнулась удача. И в самом главном матче — в финале — мы сыграли очень хорошо. Это был действительно зрелый футбол. С моей точки зрения, мы выглядели лучше «Краснодара», наши моменты были острее. Так что итог серии пенальти справедлив: мы заслужили эту победу.

— Когда Илья отразил решающий пенальти, какие были ваши первые мысли и эмоции?

— Гордость. Гордость за всех. Ведь с первого момента, придя сюда, мы делали всё, чтобы стать настоящей командой и как можно скорее вернуть «Спартак» в старые добрые времена. В те времена, когда он побеждал — и это было нормой. Титула жаждали все болельщики. И когда мы его выиграли, в первые секунды я почувствовал гордость. Повторю: за всех. За игроков, за персонал, за членов семей, за близких и, конечно же, за всех наших болельщиков, — приводит слова Карседо официальный сайт «Спартака».