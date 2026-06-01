Издание AS раскрыло позицию «Реала» в отношении Конате

Испанское онлайн-издание AS утверждает, что мадридский «Реал» проявляет интерес к центральному защитнику Ибраима Конате, который ранее выступал за «Ливерпуль». По данным источника, «сливочные» внимательно следят за ситуацией вокруг французского футболиста, но пока не предпринимали никаких шагов, чтобы его заполучить.

Накануне, 31 мая, «Ливерпуль» объявил о прекращении сотрудничества с Конате. Француз перешёл в мерсисайдский клуб из «РБ Лейпциг» летом 2021 года. Футболист провёл в общей сложности 183 матча за английскую команду и забил семь голов.

Отметим, что ранее «Ливерпуль» объявил об уходе Арне Слота с должности главного тренера команды.