Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Норвегия — Швеция. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Издание AS раскрыло позицию «Реала» в отношении Конате

Издание AS раскрыло позицию «Реала» в отношении Конате
Комментарии

Испанское онлайн-издание AS утверждает, что мадридский «Реал» проявляет интерес к центральному защитнику Ибраима Конате, который ранее выступал за «Ливерпуль». По данным источника, «сливочные» внимательно следят за ситуацией вокруг французского футболиста, но пока не предпринимали никаких шагов, чтобы его заполучить.

Накануне, 31 мая, «Ливерпуль» объявил о прекращении сотрудничества с Конате. Француз перешёл в мерсисайдский клуб из «РБ Лейпциг» летом 2021 года. Футболист провёл в общей сложности 183 матча за английскую команду и забил семь голов.

Отметим, что ранее «Ливерпуль» объявил об уходе Арне Слота с должности главного тренера команды.

Материалы по теме
Два клуба из Саудовской Аравии проявляют интерес к Ибраима Конате — Скира
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android