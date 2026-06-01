Хуан Карлос Карседо раскрыл, когда он понял, что «Спартак» выиграет Кубок России

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо ответил на вопрос, когда он понял, что красно-белые выиграют Фонбет Кубок России. В Суперфинале турнира «Спартак» обыграл «Краснодар», оказавшись сильнее соперника в серии послематчевых пенальти. Карседо возглавил красно-белых зимой этого года, ранее он работал в кипрском «Пафосе».

— Когда вы поняли, что мы возьмём трофей?

— Эту цель мы поставили себе сразу. Но если говорить про внутреннюю уверенность… Наверное, когда прошли «Зенит». Тогда я понял, что команда способна выйти в финал и завоевать трофей.

— Перед «Зенитом» вы знали, что мы не выигрывали серии в официальных матчах с 1994 года?

— Знал. Но я к такой статистике отношусь хорошо. Ведь чем дольше ты что-то не можешь сделать, тем выше мотивация всё-таки переломить ситуацию, — приводит слова Карседо официальный сайт «Спартака».