Норвегия — Швеция. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Хуан Карлос Карседо раскрыл, когда он понял, что «Спартак» выиграет Кубок России

Комментарии

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо ответил на вопрос, когда он понял, что красно-белые выиграют Фонбет Кубок России. В Суперфинале турнира «Спартак» обыграл «Краснодар», оказавшись сильнее соперника в серии послематчевых пенальти. Карседо возглавил красно-белых зимой этого года, ранее он работал в кипрском «Пафосе».

Fonbet Кубок России . Суперфинал
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
4 : 3
Краснодар
Краснодар
1:0 Солари – 36'     1:1 Аугусто – 57'    

— Когда вы поняли, что мы возьмём трофей?
— Эту цель мы поставили себе сразу. Но если говорить про внутреннюю уверенность… Наверное, когда прошли «Зенит». Тогда я понял, что команда способна выйти в финал и завоевать трофей.

— Перед «Зенитом» вы знали, что мы не выигрывали серии в официальных матчах с 1994 года?
— Знал. Но я к такой статистике отношусь хорошо. Ведь чем дольше ты что-то не можешь сделать, тем выше мотивация всё-таки переломить ситуацию, — приводит слова Карседо официальный сайт «Спартака».

