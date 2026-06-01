Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Норвегия — Швеция. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Состав сборной Саудовской Аравии по футболу на ЧМ-2026: список игроков

Сборная Саудовской Аравии объявила окончательный состав на ЧМ-2026
Комментарии

Сборная Саудовской Аравии в социальной сети Х опубликовала состав игроков на чемпионат мира 2026 года, который пройдёт в США, Канаде и Мексике. В итоговую заявку вошли 26 футболистов.

Вратари: Ахмед Аль-Кассар («Аль-Кадисия»), Мохаммед Аль-Оваис («Аль-Хиляль»), Наваф Аль-Акиди («Аль-Наср»).

Защитники: Сауд Абдулхамид («Ланс»), Абдулела Аль-Амри («Аль-Иттихад»), Джехад Такри («Аль-Кадисия»), Хассан Аль-Тамбакти («Аль-Хиляль»), Али Алавджами («Аль-Хиляль»), Хассан Кадеш («Аль-Иттихад»), Мотеб Аль-Харби («Аль-Хиляль»), Али Маджраши («Аль-Ахли»), Мохаммед Абу Аль-Шамат («Аль-Кадисия»), Наваф Аль-Бушал («Аль-Наср»).

Полузащитники: Зияд Аль-Джохани («Аль-Ахли»), Нассер аль-Давсари («Аль-Хиляль»), Мохаммед Канно («Аль-Хиляль»), Абдулла Аль-Хайбари («Аль-Наср»), Ала'а Аль-Хаджи («Неом»), Мусаб Аль-Джуваир («Аль-Кадисия»), Салем Аль-Давсари («Аль-Хиляль»).

Нападающие: Фирас Аль-Бурайкан («Аль-Ахли»), Абдулла Аль-Хамдан («Аль-Наср»), Салех аль-Шехри («Аль-Иттихад»), Султан Мадаш («Аль-Хиляль»), Айман Яхья («Аль-Наср»), Халид Аль-Ганнам («Аль-Иттифак»).

На групповом этапе ЧМ-2026 саудовцы сыграют с Испанией, Кабо-Верде и Уругваем.

Календарь матчей чемпионата мира - 2026
Турнирные таблицы чемпионата мира - 2026
Материалы по теме
Собрались как-то Месси, Мбаппе и Кейн… Гонка бомбардиров ЧМ-2026
Собрались как-то Месси, Мбаппе и Кейн… Гонка бомбардиров ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android