Сборная Саудовской Аравии объявила окончательный состав на ЧМ-2026

Сборная Саудовской Аравии в социальной сети Х опубликовала состав игроков на чемпионат мира 2026 года, который пройдёт в США, Канаде и Мексике. В итоговую заявку вошли 26 футболистов.

Вратари: Ахмед Аль-Кассар («Аль-Кадисия»), Мохаммед Аль-Оваис («Аль-Хиляль»), Наваф Аль-Акиди («Аль-Наср»).

Защитники: Сауд Абдулхамид («Ланс»), Абдулела Аль-Амри («Аль-Иттихад»), Джехад Такри («Аль-Кадисия»), Хассан Аль-Тамбакти («Аль-Хиляль»), Али Алавджами («Аль-Хиляль»), Хассан Кадеш («Аль-Иттихад»), Мотеб Аль-Харби («Аль-Хиляль»), Али Маджраши («Аль-Ахли»), Мохаммед Абу Аль-Шамат («Аль-Кадисия»), Наваф Аль-Бушал («Аль-Наср»).

Полузащитники: Зияд Аль-Джохани («Аль-Ахли»), Нассер аль-Давсари («Аль-Хиляль»), Мохаммед Канно («Аль-Хиляль»), Абдулла Аль-Хайбари («Аль-Наср»), Ала'а Аль-Хаджи («Неом»), Мусаб Аль-Джуваир («Аль-Кадисия»), Салем Аль-Давсари («Аль-Хиляль»).

Нападающие: Фирас Аль-Бурайкан («Аль-Ахли»), Абдулла Аль-Хамдан («Аль-Наср»), Салех аль-Шехри («Аль-Иттихад»), Султан Мадаш («Аль-Хиляль»), Айман Яхья («Аль-Наср»), Халид Аль-Ганнам («Аль-Иттифак»).

На групповом этапе ЧМ-2026 саудовцы сыграют с Испанией, Кабо-Верде и Уругваем.