Норвегия — Швеция. Прямая трансляция
Арне Слот отправил прощальное послание «Ливерпулю» после своего увольнения

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот отправил прощальное послание после своего увольнения из клуба. 30 мая «Ливерпуль» объявил о завершении сотрудничества с тренером.

«Конечно, важно сказать спасибо.

Игрокам, которые с гордостью носили эмблему этого клуба, представляя его по всему миру.

Обращение ко всему персоналу — не только к тем, кто работает на тренировочной базе, но и к тем, кто остаётся за кулисами, будь то уход за полями на «Энфилде» или работа в столовой на тренировочной базе.

Выражаю благодарность руководству и владельцам клуба за ваше доверие и поддержку. Благодарю легенд, которые поддерживали меня и внушили мне важность ливерпульского пути.

Мне было очень приятно работать со всеми вами.

20-й чемпионский титул «Ливерпуля» принадлежит всем нам, и он останется важной главой в его истории. Этим мы все должны гордиться.

Об этом клубе всегда будут судить по самым высоким наградам. Так и должно быть.

Но я также ухожу с пониманием того, что клуб находится именно там, где ему и место: среди европейской элиты. Обеспечение участия в Лиге чемпионов было важной ответственностью, которая гарантирует, что «Ливерпуль» сможет продолжать соревноваться на самом высоком уровне в следующем сезоне и в будущем.

Я ухожу с полной уверенностью в том, что меня ждёт впереди. Игроки, которые так много отдали этому клубу, которые поддерживали его ценности и помогли создать столько незабываемых моментов, заложили фундамент, который выстоит», — приводит слова Слота Liverpool ECHO.

