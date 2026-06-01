Гурцкая сообщил, что Барко отказался от зарплаты € 4 млн в «Спартаке»

Известный агент Тимур Гурцкая поделился информацией о ситуации с новым контрактом Эсекьеля Барко в «Спартаке». По информации функционера, красно-белые предложили аргентинцу продлить договор с зарплатой € 4 млн.

— Чтобы его продлить, надо выходить за пределы условного потолка в € 2,5 млн в год.

— Они ему предложили € 4 млн в год. И он пока не согласился. Поэтому ни о каких 2,5 речи не идёт уже.

— Почему не согласился?

— Не могу понять. И не могу понять, чего он хочет. Знаю его ответ — он не сказал ни да, ни нет. Он сказал: это (€ 4 млн в год) — нет. А на вопрос, сколько ты хочешь, ответил: сделайте предложение. Как будто бы он во что-то играет пока, — приводит слова Гурцкая «РБ Спорт».