Флорентино Перес прокомментировал информацию о высоких требованиях Винисиуса по зарплате

Президент мадридского «Реала» Флоренино Перес прокомментировал информацию о высоких требованиях по зарплате за продление контракта со стороны вингера команды Винисиуса Жуниора.

«Сообщения о том, что Винисиус Жуниор запрашивает слишком высокую зарплату за продление контракта, являются ложными», — приводит слова Переса журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети Х.

Ранее сообщалось, что «Реал» готов продлить трудовое соглашение с вингером только в случае, если игрок согласится на предложение клуба, которое заметно уступает финансовым запросам.

Винисиус выступает за «Реал» с 2018 года. В прошедшем сезоне футболист провёл за клуб 53 матча во всех турнирах, в которых забил 22 мяча и сделал 12 результативных передач. По данным портала Тransfermarkt, трансферная стоимость Винисиуса составляет € 150 млн.

