Карседо рассказал, какая цель стоит перед «Спартаком» после победы в Кубке России

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо рассказал, что перед красно-белыми теперь стоит цель выиграть Мир РПЛ. По итогам сезона-2025/2026 «Спартак» стал обладателем Фонбет Кубка России.

— Мы готовы к борьбе за золото?

— Это наша следующая цель. Да, надо быть скромными, не бросаться громкими словами, ведь в РПЛ много сильных команд, которые в последние годы были успешнее нас. Но мы амбициозны. Мы обязаны становиться сильнее, должны работать над деталями, надо укреплять состав. Если не будем давать себе поблажек и продолжим усердно трудиться, то должны побороться за титул, — приводит слова Карседо официальный сайт «Спартака».