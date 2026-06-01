Александр Соболев: «Зенит» заслужил чемпионство в РПЛ

Форвард «Зенита» Александр Соболев высказался о чемпионстве сине-бело-голубых в Мир Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026.

— Что стало ключевым моментом в концовке чемпионата?

— Много факторов, которые давали надежду. Здесь взяли, там дотерпели, забили, не пропустили. Этими эмоциями в моментах и жили. И с каждым из них всё больше и больше верили, что добьёмся своей цели. Кстати, когда говорили, что остаётся столько-то финалов — это не было просто словами. Выходили на игры именно так. Понимали, что права на осечку у нас нет, потому что мы догоняем. Особенно после ничьей с «Локомотивом». Но в целом, считаю, мы заслужили это чемпионство, — приводит слова Соболева телеграм-канал «Матч ТВ».