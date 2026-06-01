Аршавин предположил, сколько матчей Батраков может отыграть в случае перехода в «ПСЖ»

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин предположил, сколько матчей может сыграть за «ПСЖ» хавбек «Локомотива» Алексей Батраков, если он станет игроком французского клуба. Ранее сообщалось, что парижане готовят официальное предложение о приобретении Батракова.

— Вы можете поверить, что Батраков в следующем году сыграет, например, 20 матчей за «ПСЖ»?
— Ну, 20, может нет, но матчей 10 должен сыграть.

— А как думаете, могут его в аренду отправить? На первый год.
— Думаю, это будет зависеть от договорённостей. От ситуации. Мне кажется, когда мы думали вчера, что он может быть спокойно там четвёртым-пятым среди шести полузащитников… Он свои матчи наберёт. А «ПСЖ» уже других, кто у них там был, продаст или отдаст в аренду также, — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

