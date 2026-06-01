Норвегия — Швеция. Прямая трансляция
Джеймс Милнер объявил о завершении карьеры в возрасте 40 лет

Джеймс Милнер объявил о завершении карьеры в возрасте 40 лет
Комментарии

Известный английский футболист Джеймс Милнер объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 40 лет. Его последним клубом стал «Брайтон», до этого полузащитник выступал за «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и ряд других британских клубов. Он является рекордсменом по количеству матчей в английской Премьер-лиге — на его счету 658 игр.

«После 24 сезонов в АПЛ мне кажется, что настало подходящее время завершить свою игровую карьеру. Представлять «Ньюкасл», «Лидс», «Астон Виллу», «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Брайтон» – и, конечно же, провести незабываемый месяц в «Суиндоне» – это невероятная честь. Каждый клуб сыграл огромную роль в моей жизни и карьере, и я хочу поблагодарить всех, кто был к этому причастен, кто помогал мне на моём пути.

Я покидаю футбол с огромной гордостью, благодарностью и воспоминаниями, которые останутся со мной на всю жизнь. Футбол дал мне гораздо больше, чем я мог себе представить, и я всегда буду благодарен за предоставленные возможности. Спасибо всем, кто был частью этого пути», – написал Милнер в соцсетях.

