Карседо рассказал, почему извинился перед Максименко за замену в финале Кубка России

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо рассказал, почему извинился перед вратарём команды Александром Максименко за замену в Суперфинале Фонбет Кубка России с «Краснодаром». Вместо Максименко на поле вышел Илья Помазун, который отразил несколько ударов игроков чёрно-зелёных в серии послематчевых пенальти. Красно-белые в итоге выиграли трофей.

— На пресс-конференции после финала вы извинились перед Максименко. Почему посчитали важным это сделать?

— Я всегда говорил, что русские ребята — это основа команды. Ядро. Иностранцы могут что-то добавить, усилить, но без русской основы команды быть не может. Макси — один из моих капитанов, важный игрок и хороший человек. Мы приняли тренерское решение выпустить на серию Помазуна, и оно было непростым. Но Макси провёл отличный матч. Больше того — весь кубковый путь он выручал нас. Поэтому он заслужил слова поддержки, — приводит слова Карседо официальный сайт «Спартака».