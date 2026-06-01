Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Норвегия — Швеция. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карседо рассказал, почему извинился перед Максименко за замену в финале Кубка России

Карседо рассказал, почему извинился перед Максименко за замену в финале Кубка России
Комментарии

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо рассказал, почему извинился перед вратарём команды Александром Максименко за замену в Суперфинале Фонбет Кубка России с «Краснодаром». Вместо Максименко на поле вышел Илья Помазун, который отразил несколько ударов игроков чёрно-зелёных в серии послематчевых пенальти. Красно-белые в итоге выиграли трофей.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
4 : 3
Краснодар
Краснодар
1:0 Солари – 36'     1:1 Аугусто – 57'    

— На пресс-конференции после финала вы извинились перед Максименко. Почему посчитали важным это сделать?
— Я всегда говорил, что русские ребята — это основа команды. Ядро. Иностранцы могут что-то добавить, усилить, но без русской основы команды быть не может. Макси — один из моих капитанов, важный игрок и хороший человек. Мы приняли тренерское решение выпустить на серию Помазуна, и оно было непростым. Но Макси провёл отличный матч. Больше того — весь кубковый путь он выручал нас. Поэтому он заслужил слова поддержки, — приводит слова Карседо официальный сайт «Спартака».

Материалы по теме
Карседо рассказал, какая цель стоит перед «Спартаком» после победы в Кубке России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android