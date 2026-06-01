Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Норвегия — Швеция. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гол Вальверде в ворота «Манчестер Сити» признан лучшим в Лиге чемпионов сезона-2025/2026

Гол Вальверде в ворота «Манчестер Сити» признан лучшим в Лиге чемпионов сезона-2025/2026
Комментарии

Гол полузащитника мадридского «Реала» Федерико Вальверде в ворота «Манчестер Сити» признан лучшим в сезоне Лиги чемпионов — 2025/2026.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
11 марта 2026, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 0
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Вальверде – 20'     2:0 Вальверде – 27'     3:0 Вальверде – 42'    

В рамках первого матча 1/8 финала турнира, прошедшего 11 марта, уругвайский полузащитник оформил хет-трик (3:0). Свой третий гол он забил на 42-й минуте ударом с лёта, перед этим пробросив мяч над защитником «Сити» Марком Гехи. Именно этот гол группа технических наблюдателей УЕФА назвала лучшим в сезоне.

Второе место занял гол защитника «Тоттенхэма» Микки ван де Вена в ворота «Копенгагена» (4:0). Замыкает тройку лучших гол полузащитника «Баварии» Луиса Диаса в ворота «ПСЖ» (4:5).

Материалы по теме
Издание AS раскрыло позицию «Реала» в отношении Конате
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android