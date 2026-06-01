Гол Вальверде в ворота «Манчестер Сити» признан лучшим в Лиге чемпионов сезона-2025/2026
Гол полузащитника мадридского «Реала» Федерико Вальверде в ворота «Манчестер Сити» признан лучшим в сезоне Лиги чемпионов — 2025/2026.
Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
11 марта 2026, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 0
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Вальверде – 20' 2:0 Вальверде – 27' 3:0 Вальверде – 42'
В рамках первого матча 1/8 финала турнира, прошедшего 11 марта, уругвайский полузащитник оформил хет-трик (3:0). Свой третий гол он забил на 42-й минуте ударом с лёта, перед этим пробросив мяч над защитником «Сити» Марком Гехи. Именно этот гол группа технических наблюдателей УЕФА назвала лучшим в сезоне.
Второе место занял гол защитника «Тоттенхэма» Микки ван де Вена в ворота «Копенгагена» (4:0). Замыкает тройку лучших гол полузащитника «Баварии» Луиса Диаса в ворота «ПСЖ» (4:5).
