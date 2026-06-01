Норвегия — Швеция. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Теперь что, «Кофемания»?!» Смолов опубликовал фото с Махачевым и Нурмагомедовым

Бывший нападающий «Краснодара» и московского «Динамо» Фёдор Смолов в своём телеграм-канале опубликовал фотографию с чемпионом UFC в полусреднем весе Исламом Махачевым и экс-чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

Футболист подписал сделанное фото фразой: «Теперь что, «Кофемания»?!»

Фото: Из личного архива Смолова

Ранее сообщалось, что в отношении футболиста было прекращено производство по уголовному делу, возбуждённому из-за драки в московском кафе «Кофемания». 36-летний Фёдор Смолов был обвинён по части 1 статьи 112 УК РФ (причинение вреда здоровью средней тяжести) после драки, которая произошла в мае 2025 года. Футболист принёс извинения потерпевшему и выплатил 4 млн рублей — стороны заключили мировое соглашение.

