Денис Глушаков: мы все хотим, чтобы Сафонов получил приз Яшина и стал лучшим вратарём года

Бывший полузащитник «Спартака» и «Локомотива» Денис Глушаков высказался о победе «ПСЖ» над «Арсеналом» в финале Лиги чемпионов, отдельно упомянув вратаря парижан Матвея Сафонова и вингера французской команды Хвичу Кварацхелию.

«Мы посмотрели типичный финал. Играли именно те команды, которые и должны были дойти до решающего матча. Было интересно смотреть с точки зрения борьбы и накала, но моментов было совсем немного. Из-за этого и у Матвея Сафонова было мало работы во время игры. Конечно, мы все хотим, чтобы Матвей получил приз Яшина и стал лучшим вратарём года. Ровно как и в случае с Хвичей Кварацхелией, который может выиграть «Золотой мяч». Думаю, все в России надеются, что это произойдёт», — приводит слова Глушакова Sport24.