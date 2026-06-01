Главная Футбол Новости

«Другой истории, кроме как Андрюша, на ум не приходит». Радимов — о конфликте с Талалаевым

«Другой истории, кроме как Андрюша, на ум не приходит». Радимов — о конфликте с Талалаевым
Комментарии

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов высказался о конфликте с главным тренером «Балтики» Андреем Талалаевым и регулярных стычках со специалистом в прессе на протяжении прошедшего сезона Мир РПЛ.

— По-моему, Талалаев всю весну пытался предложить себя другим командам. Он и не скрывает этого, он так и говорит: «Если вы хотите меня забрать, вам надо заплатить денег». Но я просто плохо представляю Талалаева в каком-нибудь серьёзном клубе. Да и если бы Талалаев был интересен какому-нибудь топ-клубу, то, наверное, уже был бы там с такой осенней феерией.

— Вы по ходу сезона не раз пикировались с Андреем Викторовичем в прессе. Не жалеете, например, что тогда назвали его Андрюшей и полетел этот снежный ком?
— Нет, не жалею. Я вот когда смотрю на Рахимова — это Рашид Маматкулович. На Черчесова — это Станислав Саламович. Семаку, даже при том, что я Семака знаю с 16 лет, я всё равно на телевидении скажу: Сергей Богданович. А когда смотрю на Талалаева, то другой истории, кроме как Андрюша, мне на ум не приходит. То, что он со мной пререкается, — да ради бога, пусть высказывает, что хочет. Но вот его пререкания с такими людьми, как Бубнов, вызывают у меня реальное возмущение. Во-первых, разница в возрасте, а во-вторых, Бубнов играл в сборной СССР — в такой команде, куда Талалаева не пустили бы даже посмотреть на тренировку, — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Во время трансляции матча 25-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Балтикой» (2:2) Талалаеву не понравилось панибратское обращение со стороны Радимова, в результате чего между ними возникла перепалка. В дальнейшем они неоднократно высказывались друг о друге в средствах массовой информации.

