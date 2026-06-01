Норвегия — Швеция. Прямая трансляция
Соболев: когда весь стадион свистит при виде тебя — это же кайф!

Форвард «Зенита» Александр Соболев признался, что получает удовольствие от свиста болельщиков в свой адрес.

— Вы упоминали, как болельщики на разных стадионах страны реагируют на вас, а вы на них. Получается, подпитываете эмоциями друг друга?
— Есть такое. Это же футбол и элемент шоу в нём. Люди на стадионы в том числе за эмоциями приходят. Когда они видят меня — в какой-то степени ненавидят, кто-то, возможно, любит. И чувства так или иначе у всех разные. Но когда, завидев тебя, весь стадион свистит — это же кайф! Мне точно это нравится, потому что люди делают это дружно, а меня заводит. Хуже, если бы молчали и оставались равнодушными. Так что пусть свистят, а я им немного подыграю (улыбается), — приводит слова Соболева «Матч ТВ».

