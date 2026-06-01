Норвегия — Швеция. Прямая трансляция
Карседо назвал ключевое решение, которое помогло «Спартаку» стабилизировать игру

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо назвал ключевое решение, которое помогло красно-белым стабилизировать игру во второй части прошлого сезона, по итогам которого команда выиграла Фонбет Кубок России и заняла четвёртое место в турнирной таблице Мир РПЛ.

— В начале весны мы провели несколько сложных матчей — например, с «Акроном», с «Динамо». Что, на ваш взгляд, у нас не получалось?
— Были долгие сборы. Продуктивные и полезные. Потом начался сезон, и мы столкнулись с некоторыми сложностями в реальных условиях. Было непросто в некоторых моментах, и мы приняли решения, которые нас стабилизировали и вернули в хороший тонус.

— Можете привести пример одного из таких решений?
— Литвинов и Умяров в центре полузащиты. Одно из ключевых решений, которое дало нам необходимый баланс. Да, мы вошли в сезон как атакующая команда, но получали слишком много атак в ответ. Пропускали со стандартов. И мы стали уделять особое внимание работе над стандартами при обороне. Работали с центральными защитниками, работали персонально с Литвиновым и Умяровым. И прибавили. Починили то, что плохо работало, без потери качества впереди, — приводит слова Карседо официальный сайт «Спартака».

