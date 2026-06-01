«Не вратарь уровня, который нужен клубу». Французский обозреватель — о Сафонове и Шевалье

Французский обозреватель Флоран Готро высказался о перспективах голкиперов «ПСЖ» Матвея Сафонова и Люка Шевалье в команде на следующий сезон.

«Можно сказать, что Сафонов справился со своей задачей, но когда Луис Энрике хотел заменить Доннарумму, он хотел найти более подходящий вариант. Шевалье упустил свой шанс.

Хотя Сафонов провёл очень хороший сезон, он не тот вратарь высшего уровня, который нужен клубу в Лиге чемпионов. Если следовать той же логике, вопрос о вратаре остаётся открытым», — приводит слова Готро RMC Sport.

По итогам сезона российский голкипер сыграл в 27 матчах за клуб во всех турнирах, в которых пропустил 28 голов и 12 раз отыграл «на ноль». Кроме того, Сафонов стал первым россиянином, дважды победившим в Лиге чемпионов.