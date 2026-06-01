Главная Футбол Новости

Сын Карло Анчелотти назначен главным тренером «Лилля»

Давиде Анчелотти, сын наставника сборной Бразилии Карло Анчелотти, назначен главным тренером «Лилля». 36-летний итальянский специалист, работавший с рядом клубов и национальных сборных, подписал с французской командой двухлетний контракт.

«Я очень горд, счастлив и благодарю президента Оливье Летанга за доверие и предоставленную возможность. Мы много общались, и я почувствовал настоящую связь, общие идеи и ценности. Проект «Лилль» идеально мне подходит, он обладает чёткой идентичностью, высокими стандартами и сильной трудовой этикой. Это серьёзный, амбициозный, конкурентоспособный клуб, который регулярно участвует в европейских соревнованиях. Для меня большая честь представлять «Лилль» сегодня», — приводит слова Анчелотти официальный сайт клуба.

По итогам сезона-2025/2026 «Лилль» занял третье место в турнирной таблице Лиги 1. Команда квалифицировалась в общий этап Лиги чемпионов УЕФА — 2026/2027.

