«Гордимся, желаем успеха и любви». Михаил Дегтярёв — о Матвее Сафонове в «ПСЖ»

Министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв заявил, что гордится успехами вратаря французского «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова. Парижане в субботу выиграли Лигу чемпионов УЕФА, обыграв в финале турнира лондонский «Арсенал» (1:1, 4:3 пен.).

«Я смотрел по телевизору финал Лиги чемпионов, болел за команду, в которой наш соотечественник. К самой команде в симпатиях замечен не был, но из-за Сафонова болел за них. Очень рад, он самый титулованный [россиянин] в Лиге чемпионов. Счёт на табло, я его поздравляю, мы им гордимся, желаем ему успеха и любви», — приводит слова Дегтярёва ТАСС.