«Гордимся, желаем успеха и любви». Михаил Дегтярёв — о Матвее Сафонове в «ПСЖ»
Поделиться
Министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв заявил, что гордится успехами вратаря французского «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова. Парижане в субботу выиграли Лигу чемпионов УЕФА, обыграв в финале турнира лондонский «Арсенал» (1:1, 4:3 пен.).
Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6' 1:1 Дембеле – 65'
«Я смотрел по телевизору финал Лиги чемпионов, болел за команду, в которой наш соотечественник. К самой команде в симпатиях замечен не был, но из-за Сафонова болел за них. Очень рад, он самый титулованный [россиянин] в Лиге чемпионов. Счёт на табло, я его поздравляю, мы им гордимся, желаем ему успеха и любви», — приводит слова Дегтярёва ТАСС.
Материалы по теме
Комментарии
- 1 июня 2026
-
13:48
-
13:30
-
13:26
-
13:25
-
13:13
-
13:00
-
12:57
-
12:46
-
12:34
-
12:31
-
12:22
-
12:13
-
12:02
-
11:56
-
11:28
-
11:28
-
11:06
-
10:57
-
10:57
-
10:55
-
10:44
-
10:42
-
10:40
-
10:23
-
10:00
-
09:59
-
09:59
-
09:47
-
09:40
-
09:22
-
09:22
-
09:00
-
08:42
-
08:40
-
08:32