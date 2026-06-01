Газинский: чем заманить иностранца в Россию без еврокубков? Только деньгами

Бывший футболист сборной России и ряда клубов Мир РПЛ Юрий Газинский высказался о состоянии российского футбола в условиях международного отстранения.

— В каком состоянии находится российский футбол без еврокубков?

— Отсутствие еврокубков однозначно большой минус. Допустим, мы выигрываем трофей — и что дальше? Нет Лиги чемпионов, нет Лиги Европы. Без еврокубков чем заманить иностранца? Только деньгами. Большие футболисты хотят расти — им нужны европейские турниры. Поэтому сейчас иностранцы приезжают не так, как раньше, — заявил Газинский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Спартаку Петросяну.