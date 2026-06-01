Рафинья объяснил, почему не играет в «Барселоне» на правом фланге нападения

Вингер «Барселоны» Рафинья рассказал, почему не играет в каталонском клубе на правом фланге нападения, и упомянул при этом своего одноклубника Ламина Ямаля.

«Когда я пришёл в «Барселону», я хотел играть только на правом фланге. Но я не могу конкурировать с Ламином [Ямалем] на его позиции: он исключительный талант! Поэтому мне пришлось адаптироваться к другим позициям», — приводит слова Рафиньи Globo.

В завершившемся сезоне чемпионата Испании «Барселона» набрала 94 очка и стала победителем турнира, опередив мадридский «Реал» на восемь очков. Рафинья провёл за команду 22 матча в Ла Лиге, в которых забил 13 мячей и сделал три результативные передачи.