Автор первого гола ЧМ-2018: многие из этой сборной России не провели ни матча в еврокубках

Бывший футболист сборной России и ряда клубов Мир РПЛ Юрий Газинский предположил, на что российская национальная команда могла бы рассчитывать на ЧМ-2026.

«Здесь масса факторов. Многие из ребят не провели ни одного матча в еврокубках. Когда ты выходишь на международный уровень, коленки начинают трястись. Для 90% ребят такой турнир стал бы первым. Помню, когда я был молодым, мы играли товарищеский матч в гостях против сборной Германии. Стоим в подтрибунке, и тут выходят Нойер, Киммих, Хёведес, Рюдигер… У этих четверых больше кубков, чем у всей нашей команды, вместе взятой. Мы к этому стремимся — играть против таких соперников», — заявил Газинский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Спартаку Петросяну.