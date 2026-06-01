Норвегия — Швеция. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Вильярреал» объявил о назначении Иньиго Переса на пост главного тренера

«Вильярреал» объявил о назначении Иньиго Переса на пост главного тренера
«Вильярреал» объявил о назначении Иньиго Переса на пост главного тренера. Контракт со специалистом рассчитан до 2029 года.

«Футбольный клуб «Вильярреал» достиг соглашения с Иньиго Пересом, который станет главным тренером первой команды на следующие три сезона, до июня 2029 года. Во вторник, 2 июня, на стадионе «Керамика» состоится презентация уроженца Наварры в качестве нового главного тренера «Вильярреала», — говорится в сообщении пресс-службы на официальном сайте клуба.

Ранее специалист возглавлял «Райо Вальекано», с которым дошёл до финала Лиги конференций сезона-2025/2026. В финальном матче турнира испанский клуб уступил «Кристал Пэлас» (0:1).

