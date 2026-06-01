«Дискуссии — это нормально». Карседо рассказал о взаимодействии с Кахигао в «Спартаке»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо рассказал, как коммуницирует со спортивным директором клуба Фрэнсисом Кахигао. Ранее специалисты работали вместе в лондонском «Арсенале».

— Как строится ваша коммуникация с Фрэнсисом Кахигао?

— Фрэн всегда с нами. На тренировках, домашних и выездных играх. И мы разговариваем буквально обо всём. Об игроках, о наших решениях, о делах в клубе. Я слушаю его советы. Он меня поддерживает. У нас есть большая поддержка от Сергея Некрасова, от совета директоров. Благодарен руководству за внимание к нашей работе. Здорово, когда все делают одно дело.

— Спорите с Кахигао?

— Конечно! У нас не может быть одинакового мнения по всем вопросам. И дискуссии — это нормально. Самое главное, что у нас, несмотря ни на что, отличные отношения — ещё со времен работы в «Арсенале». Мы все работаем, чтобы сделать «Спартак» сильнее, — приводит слова Карседо официальный сайт «Спартака».