Тренер сборной Испании де ла Фуэнте прокомментировал травму Ямаля

Главный тренер сборной Испании по футболу Луис де ла Фуэнте прокомментировал травму нападающего команды Ламина Ямаля. Ранее сообщалось, что игрок может пропустить начало чемпионата мира – 2026 из-за травмы подколенного сухожилия.

«Прежде всего, мы верим, что он прибудет в хорошей форме. Мы находимся в непрерывной связи с клубом, который ежедневно информирует нас о его прогрессе.

Мы знаем, что он будет в отличной форме. Я бы осмелился сказать, что он будет готов к первой игре, но мы будем продолжать следить за его прогрессом», – приводит слова де ла Фуэнте Mundo Deportivo.

На групповом этапе предстоящего чемпионата мира, который пройдёт летом в США, Мексике и Канаде, сборная Испании встретится с Кабо-Верде (15 июня), Саудовской Аравией (21 июня) и Уругваем (27 июня).