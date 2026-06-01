Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Норвегия — Швеция. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер сборной Испании де ла Фуэнте прокомментировал травму Ямаля

Тренер сборной Испании де ла Фуэнте прокомментировал травму Ямаля
Комментарии

Главный тренер сборной Испании по футболу Луис де ла Фуэнте прокомментировал травму нападающего команды Ламина Ямаля. Ранее сообщалось, что игрок может пропустить начало чемпионата мира – 2026 из-за травмы подколенного сухожилия.

«Прежде всего, мы верим, что он прибудет в хорошей форме. Мы находимся в непрерывной связи с клубом, который ежедневно информирует нас о его прогрессе.

Мы знаем, что он будет в отличной форме. Я бы осмелился сказать, что он будет готов к первой игре, но мы будем продолжать следить за его прогрессом», – приводит слова де ла Фуэнте Mundo Deportivo.

На групповом этапе предстоящего чемпионата мира, который пройдёт летом в США, Мексике и Канаде, сборная Испании встретится с Кабо-Верде (15 июня), Саудовской Аравией (21 июня) и Уругваем (27 июня).

Материалы по теме
Ламин Ямаль потроллил «Реал» на чемпионском параде. Видео
Истории
Ламин Ямаль потроллил «Реал» на чемпионском параде. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android