Де ла Фуэнте назвал испанских тренеров одними из лучших в мире

Главный тренер сборной Испании по футболу Луис де ла Фуэнте прокомментировал исключительность испанской тренерской школы.

«Исторически сложилось так, что испанские тренеры были одними из лучших в мире. Существует замечательная тренерская школа с исключительными концепциями и методами. И теперь мы видим результаты. Испанские тренеры выигрывают титулы в Испании и за рубежом. Должно быть, они делают что-то правильно», – приводит слова де ла Фуэнте Mundo Deportivo.

На групповом этапе предстоящего чемпионата мира – 2026 сборной Испании предстоит сыграть с Кабо-Верде (15 июня), Саудовской Аравией (21 июня) и Уругваем (27 июня).