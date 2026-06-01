Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Норвегия — Швеция. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Де ла Фуэнте назвал испанских тренеров одними из лучших в мире

Де ла Фуэнте назвал испанских тренеров одними из лучших в мире
Комментарии

Главный тренер сборной Испании по футболу Луис де ла Фуэнте прокомментировал исключительность испанской тренерской школы.

«Исторически сложилось так, что испанские тренеры были одними из лучших в мире. Существует замечательная тренерская школа с исключительными концепциями и методами. И теперь мы видим результаты. Испанские тренеры выигрывают титулы в Испании и за рубежом. Должно быть, они делают что-то правильно», – приводит слова де ла Фуэнте Mundo Deportivo.

На групповом этапе предстоящего чемпионата мира – 2026 сборной Испании предстоит сыграть с Кабо-Верде (15 июня), Саудовской Аравией (21 июня) и Уругваем (27 июня).

Материалы по теме
«Нет большей гордости». Де ла Фуэнте — о должности главного тренера сборной Испании
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android