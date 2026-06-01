Норвегия — Швеция. Прямая трансляция
Соболев: интересно было конкурировать с человеком, чей трансферный ценник € 70 млн

Нападающий «Зенита» Александр Соболев высказался о конкуренции с колумбийским форвардом Джоном Дураном, который играл за петербуржцев в весенней части сезона на правах аренды.

«Его приход на 100 процентов повлиял. Джон — хороший парень, но конкуренцию я у него, получается, выиграл (улыбается). И, конечно, это интересно было сделать в соперничестве с человеком, чья трансферная стоимость оценивается в € 70 млн. Получил от этого удовольствие», — приводит слова Александра Соболева «Матч ТВ».

Напомним, Соболев забил 13 голов в сезоне-2025/2026, став лучшим бомбардиром команды из Санкт-Петербурга.

