«Нет большей гордости». Де ла Фуэнте — о должности главного тренера сборной Испании

Главный тренер сборной Испании по футболу Луис де ла Фуэнте высказался о том, что для него значит эта должность. С 2013 года испанец работал с молодёжными и юношескими национальными командами, а с 2022 года он возглавляет основной состав сборной. В январе 2025 года его контракт был продлён до окончания чемпионата Европы – 2028.

«Я работаю в Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) уже 13 лет, и я счастлив выполнять эту работу. Для меня нет большей гордости, чем быть тренером сборной Испании. Я никогда не представлял, что окажусь здесь, и сейчас я думаю только о том, чтобы продолжать работать тренером ещё много лет. Надеюсь, я уйду на пенсию здесь», – приводит слова де ла Фуэнте Mundo Deportivo.