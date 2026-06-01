Флик одобрил подписание контракта «Барселоны» с Бернарду Силвой — RAC1

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик одобрил подписание контракта с полузащитником «Манчестер Сити» Бернарду Силвой, сообщает RAC1.

Ранее сообщалось, что решение главного тренера по переходу футболиста является основополагающим для достижения соглашения. Сам полузащитник дал согласие на переход в каталонский клуб.

Интерес к футболисту также проявляли мадридский «Атлетико», «Бенфика», клубы из Турции, Франции, Италии и Саудовской Аравии.

30 июня у Бернарду заканчивается контракт с «Манчестер Сити», где он играл с 2017 года. В нынешнем сезоне португалец принял участие в 53 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и пятью результативными передачами.