Газинский: «Краснодару» некого было выпускать на замену — «лавка» нужна однозначно

Бывший футболист сборной России и ряда клубов Мир РПЛ Юрий Газинский высказался о проблемах с составом в «Краснодаре». Он отметил короткую обойму «быков».

«Лавка» нужна однозначно. Ребята играют за десять дней по три матча, это тяжело, они не роботы. Кто бы что ни говорил про Англию, там готовы к такому графику. К этому нужно подходить постепенно. Сегодня нет еврокубков, но одним составом играть через два на третий очень тяжело. Какое бы восстановление ни было, организм всё равно даёт сбои. Любая травма, дисквалификация — нужна полноценная замена. А её нет. Не то что полноценной — в принципе некого выпускать. Плюс есть лимит, нужны качественные русские ребята. Я не знаю, с чем связана продажа некоторых футболистов. По поводу усилений: возможно, не хотели подписывать абы кого. Если брать игрока, то такого, который действительно будет делать разницу.

Мне сложно рассуждать, потому что не знаю, почему продали Козлова, Перрена — в принципе, качественных футболистов. Иногда иностранцы приезжают и начинается: «Я хочу домой, мне тут не нравится». Они же все думают, что в России им гарантировано место в стартовом составе. Так не работает, если ты не суперзвезда, которая действительно едет делать разницу», — заявил Газинский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Спартаку Петросяну.