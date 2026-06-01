Норвегия — Швеция. Прямая трансляция
Защитник «Спартака» Джику рискует не попасть в заявку сборной Ганы на ЧМ-2026 из-за травмы

Защитник московского «Спартака» Александер Джику рискует не попасть в окончательную заявку сборной Ганы из 26 игроков на чемпионат мира 2026 года из-за травмы, сообщает African Sport News.

Джику получил повреждение в Суперфинале Кубка России, в котором московский «Спартак» одержал победу над «Краснодаром» (1:1, 4:3 пен.). С момента прибытия в расположение национальной команды футболист не смог полноценно участвовать в тренировках.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт на территории трёх стран – США, Канады и Мексики. Сборная Ганы сыграет в группе с командами Англии, Хорватии и Панамы. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное и дополнительное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

