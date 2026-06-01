Хуан Карлос Карседо назвал лучший матч «Спартака» в завершившемся сезоне
Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо назвал лучший матч красно-белых в завершившемся сезоне-2025/2026. По итогам этой кампании «Спартак» выиграл Фонбет Кубок России и занял четвёртое место в турнирной таблице Мир РПЛ. Карседо возглавил красно-белых зимой этого года, прежде испанец работал в «Пафосе».
Fonbet Кубок России . Суперфинал
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
4 : 3
Краснодар
Краснодар
1:0 Солари – 36' 1:1 Аугусто – 57'
— Какой матч «Спартака» лучший в сезоне?
— Финал Кубка. В каждой игре были моменты, которые понравились, и те, которые можно исправить. Но финал Кубка — кульминация. Это матч, в котором игроки показали свой максимум. И проявили характер в самый ответственный момент, — приводит слова Карседо официальный сайт «Спартака».
