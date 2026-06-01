Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Норвегия — Швеция. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хуан Карлос Карседо назвал лучший матч «Спартака» в завершившемся сезоне

Хуан Карлос Карседо назвал лучший матч «Спартака» в завершившемся сезоне
Комментарии

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо назвал лучший матч красно-белых в завершившемся сезоне-2025/2026. По итогам этой кампании «Спартак» выиграл Фонбет Кубок России и занял четвёртое место в турнирной таблице Мир РПЛ. Карседо возглавил красно-белых зимой этого года, прежде испанец работал в «Пафосе».

Fonbet Кубок России . Суперфинал
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
4 : 3
Краснодар
Краснодар
1:0 Солари – 36'     1:1 Аугусто – 57'    

— Какой матч «Спартака» лучший в сезоне?
— Финал Кубка. В каждой игре были моменты, которые понравились, и те, которые можно исправить. Но финал Кубка — кульминация. Это матч, в котором игроки показали свой максимум. И проявили характер в самый ответственный момент, — приводит слова Карседо официальный сайт «Спартака».

Материалы по теме
«Дискуссии — это нормально». Карседо рассказал о взаимодействии с Кахигао в «Спартаке»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android