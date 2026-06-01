Экс-полузащитник «Краснодара» Газинский выбрал лучшего легионера в истории клуба

Бывший футболист сборной России и ряда клубов Мир РПЛ Юрий Газинский назвал форварда «Краснодара» Джона Кордобу лучшим легионером в истории южного клуба.

— Кордоба — лучший легионер в истории «Краснодара»?

— Пожалуй, да. Результаты говорят сами за себя. Кордоба очень здорово пользуется своими габаритами. Посмотрите на его единоборства, как он цепляется за мяч. В финале Стас [Агкацев] целенаправленно бил на Кордобу. «Спартак» поставил перед ним игрока и ещё двух сзади, один на подстраховке страхует. Все понимают его уровень.

Это важная фигура для клуба, и я не думаю, что его просто так отпустят. Будут максимально стараться сохранить. Привести легионера его уровня в Россию за адекватные деньги сейчас очень тяжело», — заявил Газинский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Спартаку Петросяну.