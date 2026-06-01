Карседо: в Москве чувствуем себя с женой в безопасности

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо заявил, что ему нравится жить в Москве. Испанец возглавил красно-белых зимой этого года. Ранее он уже работал в «Спартаке», будучи помощником Унаи Эмери в 2012 году.

— Как проходит ваша жизнь в Москве?

— Замечательный современный город, который здорово поменялся с тех пор, как мы тут были в первый раз. Нам с женой нравится жизнь в Москве. Здесь есть всё что нужно, чувствуем себя в безопасности, очень впечатляет инфраструктура Сити. Как проходит наш день? Мы рано встаем. Идём с женой в спортзал, завтракаем. Ну а затем — работа. В 11:00–11:30 я на базе. Готовимся к тренировке, проводим её, затем анализируем. Работаем на базе где-то до восьми вечера. После чего возвращаюсь домой.

— Какие планы на отпуск?

— Первые дни отдохнём. Сейчас — в Севилье; тут, кстати, очень жарко! Обязательно повидаемся с родными, друзьями. Футбол, конечно, тоже смотрю — финалы Лиги конференций, Лиги чемпионов. Но упор всё-таки на общение с близкими. А там не успеешь оглянуться — и предсезонка. К которой мы готовимся уже сейчас, — приводит слова Карседо официальный сайт «Спартака».