Норвегия — Швеция. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Родри прокомментировал слухи о возможном переходе в «Реал»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри прокомментировал слухи об интересе мадридского «Реала» к своей персоне. Испанец отметил, что возникновение подобных слухов — нормальное явление в футболе. Футболист отметил, что сейчас сконцентрирован на чемпионате мира.

«Интерес «Реала» ко мне? Это нормально, что есть какие-то слухи. Сейчас я сосредоточен на чемпионате мира. Посмотрим, что будет после», — цитирует Родри журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

В минувшем сезоне Родри принял участие в 33 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.

