Transfermarkt: Сафонов — один из двух самых дорогих вратарей Лиги 1. Шевалье — третий

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt провёл обновление рыночных ценников у футболистов Лиги 1. Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов стал самым дорогим вратарём французского чемпионата. Цена голкипера составляет € 30 млн.

Топ-10 самых дорогих вратарей Лиги 1:

Матвей Сафонов («ПСЖ») – € 30 млн;

Робен Риссер («Ланс») – € 30 млн;

Люка Шевалье («ПСЖ») – € 25 млн;

Майк Пендерс («Страсбург») – € 25 млн;

Гийом Рест («Тулуза») – € 18 млн;

Берке Озер («Лилль») – € 10 млн;

Доминик Грейф («Лион») – € 9 млн;

Брис Самба («Ренн») – € 7 млн;

Йеванн Диуф («Ницца») – € 7 млн;

Эрве Коффи («Анже») – € 6 млн.

По итогам сезона российский голкипер сыграл в 27 матчах за клуб во всех турнирах, в которых пропустил 28 голов и 12 раз отыграл «на ноль». Кроме того, Сафонов стал первым россиянином, дважды победившим в Лиге чемпионов.