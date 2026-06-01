Норвегия — Швеция. Прямая трансляция
Transfermarkt: Сафонов — один из двух самых дорогих вратарей Лиги 1. Шевалье — третий

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt провёл обновление рыночных ценников у футболистов Лиги 1. Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов стал самым дорогим вратарём французского чемпионата. Цена голкипера составляет € 30 млн.

Топ-10 самых дорогих вратарей Лиги 1:

Матвей Сафонов («ПСЖ») – € 30 млн;
Робен Риссер («Ланс») – € 30 млн;
Люка Шевалье («ПСЖ») – € 25 млн;
Майк Пендерс («Страсбург») – € 25 млн;
Гийом Рест («Тулуза») – € 18 млн;
Берке Озер («Лилль») – € 10 млн;
Доминик Грейф («Лион») – € 9 млн;
Брис Самба («Ренн») – € 7 млн;
Йеванн Диуф («Ницца») – € 7 млн;
Эрве Коффи («Анже») – € 6 млн.

По итогам сезона российский голкипер сыграл в 27 матчах за клуб во всех турнирах, в которых пропустил 28 голов и 12 раз отыграл «на ноль». Кроме того, Сафонов стал первым россиянином, дважды победившим в Лиге чемпионов.

