Кирьяков: авторитет Сафонова сыграл свою роль в серии пенальти финала Лиги чемпионов

Российский тренер Сергей Кирьяков высказался по итогам финального матча Лиги чемпионов УЕФА между «ПСЖ» и «Арсеналом». Победу в серии пенальти одержали парижане.

«Было интересно посмотреть на план Энрике в финале Лиги чемпионов. Он взял под контроль мяч. «Арсенал» же выбрал вариант играть сзади и использовать шансы в контратаке: забили быстрый гол, но допустили ошибку. «ПСЖ» воспользовался осечкой — Кварацхелия сыграл здорово! Ну и авторитет Сафонова сыграл свою роль в серии пенальти. Очень приятно, что наши ребята завоёвывают такие трофеи», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.