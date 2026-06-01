Кирьяков: авторитет Сафонова сыграл свою роль в серии пенальти финала Лиги чемпионов
Российский тренер Сергей Кирьяков высказался по итогам финального матча Лиги чемпионов УЕФА между «ПСЖ» и «Арсеналом». Победу в серии пенальти одержали парижане.
Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6' 1:1 Дембеле – 65'
«Было интересно посмотреть на план Энрике в финале Лиги чемпионов. Он взял под контроль мяч. «Арсенал» же выбрал вариант играть сзади и использовать шансы в контратаке: забили быстрый гол, но допустили ошибку. «ПСЖ» воспользовался осечкой — Кварацхелия сыграл здорово! Ну и авторитет Сафонова сыграл свою роль в серии пенальти. Очень приятно, что наши ребята завоёвывают такие трофеи», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
