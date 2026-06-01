Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Норвегия — Швеция. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глушаков ответил на вопрос, превзошёл ли Матвей Сафонов Игоря Акинфеева

Глушаков ответил на вопрос, превзошёл ли Матвей Сафонов Игоря Акинфеева
Комментарии

Бывший полузащитник «Спартака» и «Локомотива» Денис Глушаков ответил на вопрос, превзошёл ли голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов вратаря и капитана ЦСКА Игоря Акинфеева. Глушаков отметил, что сравнивать футболистов на данном этапе преждевременно.

«Сафонов превзошёл Акинфеева? Могу сказать, что у Матвея уже две выигранных Лиги чемпионов, а Игорь себя в Европе так и не попробовал. Несмотря на это, мне кажется, что сравнивать их сейчас не стоит. Лучше сделать это через несколько лет, когда Сафонов тоже будет близок к завершению карьеры», — приводит слова Глушакова Sport24.

Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года, Сафонов перешёл в «ПСЖ» из «Краснодара» в 2024-м. В составе парижан Матвей выиграл множество трофеев, включая две Лиги чемпионов и два чемпионских титула.

Материалы по теме
Денис Глушаков: мы все хотим, чтобы Сафонов получил приз Яшина и стал лучшим вратарём года
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android