Глушаков ответил на вопрос, превзошёл ли Матвей Сафонов Игоря Акинфеева

Бывший полузащитник «Спартака» и «Локомотива» Денис Глушаков ответил на вопрос, превзошёл ли голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов вратаря и капитана ЦСКА Игоря Акинфеева. Глушаков отметил, что сравнивать футболистов на данном этапе преждевременно.

«Сафонов превзошёл Акинфеева? Могу сказать, что у Матвея уже две выигранных Лиги чемпионов, а Игорь себя в Европе так и не попробовал. Несмотря на это, мне кажется, что сравнивать их сейчас не стоит. Лучше сделать это через несколько лет, когда Сафонов тоже будет близок к завершению карьеры», — приводит слова Глушакова Sport24.

Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года, Сафонов перешёл в «ПСЖ» из «Краснодара» в 2024-м. В составе парижан Матвей выиграл множество трофеев, включая две Лиги чемпионов и два чемпионских титула.